Житель Северодвинска прищучил магазин за несоразмерность вывески

ЦУР Архангельской области выявил прецедент, который поможет обязать арендаторов первых этажей жилых домов привести вывески магазинов в соответствие с требованием закона.
Житель Северодвинска направил через систему «Госуслуги. Решаем вместе» обращение, в котором усомнился в законности установленной на фасаде его дома вывески магазина федеральной сети, специализирующейся на продаже алкогольной продукции. Заявителя смутил размер вывески, и он попросил сообщить ему допустимый размер для подобных конструкций, а также уточнить, согласована ли конструкция с мэрией города. Вопрос был адресован в профильный отдел городской администрации.
Управление градостроительства и земельных отношений администрации Северодвинска сообщило гражданину, что по правилам благоустройства «вывеска, размещенная на фасаде многоквартирного дома, не должна располагаться выше уровня нижней части оконных проемов второго этажа данных зданий. Размеры таких вывесок должны быть высотой не более 60 см». Вывеска, о которой сообщил жилец на доме по улице Железнодорожной, не вписывается в данные габариты. Более того, в мэрии сообщили, что администрация магазина даже не направляло документы для ее согласования, соответственно, вывеска является не согласованной.
По Жилищному кодексу РФ ограждающие конструкции дома являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, и принадлежат им на праве общей долевой собственности. Таким образом, собственники лично, либо в лице управляющей организации могут обратиться в суд для привлечения арендатора помещения к ответственности. Суд вправе обязать арендатора произвести демонтаж вывески и возместить причиненный вред.