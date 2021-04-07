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Злой и пьяный житель Вельского района обнародовал интимные съемки бывшей супруги

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). 

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у бывшей супруги на территории Вельского района, забрал ее мобильный телефон. Ознакомившись с личной перепиской с другим мужчиной, которому та отправляла интимные фотографии, подозреваемый разослал их родственникам и коллегам бывшей супруги,  вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемый пояснил следователю, что не исключает, что разослал чужие фотографии, так как был нетрезв и зол.  

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

18 май 10:00 | : Скандалы

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