Под Архангельском на обочине дороги валялись мертвые коровы

В майские праздники специалисты ЦУР выявили в соцсетях случай падежа крупного рогатого скота под Архангельском. В результате действий властей мёртвые животные были оперативно утилизированы.
Видеоролик с мертвыми коровами, лежащими на обочине дороги, был размещён в соцсети ВКонтакте и был зафиксирован системой «Инцидент Менеджмент». Случай произошел в Приморском районе на берегу реки Ширша, где местный житель обнаружил незаконную свалку трупов животных и указал её точное место.
Специалисты ЦУР передали информацию в правительство Архангельской области и администрацию муниципального образования.
На место выехали специалисты службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сотрудники полиции для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Инспекторы Россельхознадзора взяли пробы для выявления наличия инфекционных заболеваний. Также было произведено захоронение трупов животных, в соответствии с ветеринарными правилами, что позволило предотвратить пагубные последствия. По результатам анализов инфекционных заболеваний не выявлено. Виновные уже найдены и будут призваны к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
ЦУР напоминает: точно указанное место возникновения проблемы и ее чёткое описание в соцсетях во многом облегчает работу ответственных служб и ведомств по устранению инцидента.