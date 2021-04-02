Остановите это! В Архангельске централизовано закупали военную форму для малышей

Как сообщают наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», перед самым Днем Победы на сайте госзакупок появился запрос от КЦ «Соломбала Арт» на приобретение военной формы образца 40-х годов для детей, в том числе, от 3 до 5 лет.
Культурному центру требовались: 6 комплектов обычного камуфляжа, по 12 юбок, халатов, блузок, фартуков, жилетов, платьев и сорочек, 13 гимнастерок, три полных костюма: гимнастерка + брюки, одни брюки галифе, пару пар сапог и костюмы детские (гимнастерка + брюки) на ребенка 3-5 лет.
Далее приводим текст наших коллег:
По большому счету, нет ничего плохого в патриотическом воспитании и в том, чтобы наряжать детей в солдат. Каждый в детстве играл в войнушку, каждый рисовал овальные танки в детских альбомах. Вся проблема в контексте, которым сопровождаются эти маскарады. Дети в форме Красной армии появляются исключительно 9 мая под «Десятый наш десантный батальон» и «Священную войну», равно, как и их 14-15-16-летние сверстники в 41-м.
Мало кто вспоминает, что большинство призывников первых месяцев войны шли на фронт именно умирать. С очень большой вероятностью, каждый, кто попадал в армию в то страшное время умер бы в бою, на марше, в плену или в концлагере. Не просто так говорят, что честь формы заслужена кровью. Буквально, миллионы советских граждан умерли в первый год войны под такую же бравурную музыку.
Разница в том, что, надевая ту форму, люди знали, куда и за что они идут. А вот к политикам и чиновникам (судя по всему, имеются в виду разлетевшиеся по сетям «фронтовые» фотографии двух известных региональных политиков – депутата Госдумы Елены Вторыгиной и ее областного коллеги Александра Дятлова, вызвавшие большой негативный резонанс – прим. редакции), обряжающимся в гимнастерки, есть большие вопросы, зачем они это делают. Ни один не признает, что исключительно ради пиара и соблюдения повестки, хотя, часто, так оно и есть.
ИА RUSNORD уже не раз писало о неумных, мягко говоря, родителях, ежегодно превращающих святой для россиян праздник в маскарад победобесия. Но когда этим же начинает заниматься муниципальное учреждение культуры… слов нет.