«И смешно, и грустно». Депутат Госдумы об архангельских чиновниках-ротозеях

Ирина Чиркова приводит пример, когда на удочку мошенников попадаются с виду компетентные люди, а так же современной бюрократии, характерной не только для богоспасаемого Поморья:
- Документ, стоящий внимательного изучения. По итогу, уверена, читателю будет и смешно, и грустно.
Это прокурорское письмо-предостережение чиновникам - беречь свои деньги и не поддаваться на мошеннические схемы с банковскими операциями. За минувшие 2020-й и начало 2021-го возбуждена сотня уголовных дел по финансовых махинациям, где потерпевшими являются госслужащие. И каков уровень: «липовому» банкиру доверился аж руководитель органа исполнительной власти - зам начальника отдела финансово-экономического управления областного Министерства! Управленец такого уровня, с профильным образованием - и добровольно перевёл со своей карты полмиллиона рублей неизвестно кому...
За работников органов власти можно порадоваться - если они десятками и сотнями тысяч доверяют свои сбережения аферистам, значит, эти сбережения у них есть. С другой стороны, печалит уровень финансовой грамотности и примитивности людей, работающих в управленческих структурах.
Смысл письма - призвать чиновников всех уровней быть внимательными к своим банковским операциям. Только вот удивительно: надзорные органы переживают лишь за их благополучие?! Простых граждан предупреждать и охранять не нужно?!