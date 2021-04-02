В Ленском районе обнаружен бесхозный объект... и это не "Шиес"

В соответствие со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника, собственник которой не известен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.
Бесхозяйные вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, в порядке, определенном приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931.
Таким образом, законодательство предписывает органам местного самоуправления в обязательном порядке осуществлять постановку на учет бесхозяйного имущества.
Однако исполнение данных полномочий администрацией МО «Ленский муниципальный район» игнорируется. Так, в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что на территории муниципального образования находится недостроенный объект «Канализационные очистные сооружения и сети канализации с.Яренск», возведение которого было начато в 1989 году. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание, без чердачного перекрытия и кровли, наружные стены которого частично разрушены. Здание длительное время не используется, при этом свободный доступ граждан, в том числе детей, не ограничен, в связи с чем, он является потенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищенности, общественной безопасности. Сведения о правообладателе объекта отсутствуют.
В этой связи прокурором Ленского района в суд направлен иск с требованием обязать орган местного самоуправления обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о принятии на учет бесхозяйного объекта незавершенного строительства для предотвращения возможных негативных последствий.
Решением Вилегодского районного суда требования прокурора удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило.