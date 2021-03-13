Большинство архангельских родителей недовольны качеством школьного образования

58% родителей школьников заявили, что недовольны качеством образования в школе. Довольны уровнем образования в школе 33% родителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса образовательной компании MAXIMUM Education. Опрос проводился c 28 апреля по 4 мая среди родителей школьников 5–11 классов. Количество участников - более 1,4 тыс. человек. География опроса – все регионы России. Соответственно, в этот список попала и Архангельская область.
Родители 38% школьников заявили, что в дополнение к школе их дети занимаются с репетитором. 25% респондентов рассказали, что их дети в дополнение к школе занимаются на курсах. 33% родителей заявили, что их ребенок не получает дополнительное образование за пределами школы.
31% опрошенных родителей (из тех, чьи дети занимаются дополнительным образованием за пределами школы) заявили, что тратят ежемесячно на репетиторов или курсы до 1 тыс. рублей. Почти четверть опрошенных, 24%, признались, что тратят на репетиторов или курсы более 7 тыс. рублей в месяц. 17%–3–5 тыс. рублей, 16%–1–3 тыс. рублей, 13%–5–7 тыс. рублей.
Большинство опрошенных родителей, 60%, планируют, что после окончания школы их ребенок поступит учиться в российский вуз. 12% респондентов заявили, что их ребенок после школы пойдет учиться в техникум или колледж, 3% планируют поступление ребенка в зарубежное учебное заведение. Четверть опрошенных, 25%, ещё не определились с будущим своего ребенка.
Главным мотивом для родителей, которые планируют обучение своих детей в вузе стали возможности для трудоустройства. Об этом заявили половина опрошенных, 50%. 46% отметили возможности для карьерного роста, 37% - высокий уровень качества образования в вузе, 29% - высокую зарплату, 13% - просто хотят, чтобы у их детей было высшее образование.
Самым популярным мотивом родителей по выбору для обучения после школы техникум и колледж стало желание самого ребенка. Об этом рассказали 49% опрошенных. 44% родителей не видят смысла обучения в 10 классе, 23% отметили в качестве причины отсутствие необходимости сдавать ребенку ЕГЭ, 17% - проще поступить на бюджет.
30% родителей, из тех, кто рассматривают для своего ребенка обучение в заграничном учебном заведении, в качестве мотива указали возможность переехать за границу, 27% - возможность сделать хорошую карьеру, 20% - возможность трудоустройства за границей, 20% - выше уровень образования, чем в России.
60% опрошенных родителей планируют для своего ребенка и бюджетное и платное образование после школы. 38% респондентов рассматривают для своего ребенка только бюджетное обучение и 2% родителей рассматривают только платное обучение.