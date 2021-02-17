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В Онеге инвалида лишили лекарственного обеспечения. Была угроза жизни

По результатам личного приема Онежским межрайонным прокурором организована проверка по обращению инвалида 3 группы о нарушениях при  обеспечении его лекарственными препаратами.

Установлено, что  заявителю  в ноябре 2020 г. проведена операция, по итогом которой на основании решения врачебной комиссии назначен препарат который является для него жизненно необходимым.

В нарушение требований действующего законодательства препарат предоставлен только в январе 2021 г. До этого гражданин приобрел его за собственные средства. 

В этой связи прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с ГБУЗ АО «Онежская Центральная районная больница» и Министерства здравоохранения Архангельской области расходов по приобретению жизненно важного препарата, которое решением мирового судьи судебного участка № 2 Онежского судебного района Архангельской области удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.

07 май 10:36 | : Скандалы

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