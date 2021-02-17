В Онеге инвалида лишили лекарственного обеспечения. Была угроза жизни

По результатам личного приема Онежским межрайонным прокурором организована проверка по обращению инвалида 3 группы о нарушениях при обеспечении его лекарственными препаратами.
Установлено, что заявителю в ноябре 2020 г. проведена операция, по итогом которой на основании решения врачебной комиссии назначен препарат который является для него жизненно необходимым.
В нарушение требований действующего законодательства препарат предоставлен только в январе 2021 г. До этого гражданин приобрел его за собственные средства.
В этой связи прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с ГБУЗ АО «Онежская Центральная районная больница» и Министерства здравоохранения Архангельской области расходов по приобретению жизненно важного препарата, которое решением мирового судьи судебного участка № 2 Онежского судебного района Архангельской области удовлетворено.
Решение суда в законную силу не вступило.