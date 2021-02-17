Прокурорская проверка: пожар в "Девичьей башне" произошел по вине администрации ресторана

Прокуратурой области проведена проверка по факту пожара, произошедшего 10.04.2021 в здании ресторана «Девичья башня» по просп. Никольскому д. 64 г. Архангельска.
Установлено, что арендатором помещения – ООО «Респект» услуги общественного питания в указанном заведении оказывались с нарушением установленных Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у временных ограничений.
В этой связи руководителю юридического лица 30.04.2021 заместителем прокурора г. Архангельска внесено представление, материалы проверки для решения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ направлены в УМВД России по г. Архангельску.
Процессуальная проверка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ, проводится отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области.