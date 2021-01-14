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Директор коммерческой фирмы из ЗАТО "Город Мирный" попался на жадности

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

По версии следствия, с апреля 2020 года подозреваемый из корыстной и иной личной заинтересованности при увольнении работника не произвел выплату всех причитающихся тому денежных средств на общую сумму более 80 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Задолженность перед работником погашена.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных прокуратурой ЗАТО г.Мирный.

04 май 10:34 | : Скандалы

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