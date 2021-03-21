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В Приморской ЦРБ что-то химичили с льготными лекарствами

Проведенной Приморской межрайонной прокуратурой проверкой по принятым на личном приеме прокурором обращениям жителей деревни Патракеевка установлен факт нарушения ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» законодательства о здравоохранении, выразившийся в необеспечении своевременного оформления рецептов на льготные лекарственные препараты для пациентов, получающих медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте деревни.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором главному врачу ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» внесено представление.

В настоящее время права граждан на своевременное получение льготных лекарственных средств восстановлены, пациенты обеспечены необходимыми медицинскими препаратами.

Теперь жители деревни Патракеевка могут оформить необходимые им рецепты на получение льготных лекарственных средств непосредственно в фельдшерско-акушерском пункте.

 

29 апрель 11:11 | : Скандалы

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