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«Я так век не сниму судимость». Как Азовский за воду боролся

Настоящий юридический казус произошел с нашим партнером по Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело», главным редактором газеты «Правда Северо-Запада» и информационного агентства для умных «Эхо севера» Ильей Азовским.

Илья Викторович, кроме профессиональных заслуг, является гражданином с активной жизненной позицией. В этом смысле он последняя надежда на социальную справедливость у жильцов многоквартирного дома по улице Воскресенская, где сам и проживает.

Вчера после известного коммунального коллапса, случившегося по вине нерадивых строителей, известный журналист целый вечер дозванивался и выносил мозг директору управляющей компании «Профмастер» с одним конкретным вопросом – когда в его доме будет восстановлено нормальное водоснабжение.

Живительная влага побежала из кранов в районе 22.00.

Можно представить, какое мнение сложилось у директора нерадивой управляшки о звонившем…

Казус состоит в том, что буквально в тот же день в УК «Профмастер» пришел запрос из Октябрьского районного суда на характеристику И.В. Азовского для снятия судимости с последнего.

«Представляете, что они там напишут после вчерашнего? Мне что, теперь всю жизнь с непогашенной судимостью ходить?! И вообще, какое отношение имеет домоуправление к моральному облику и законопослушности собственников квартир? Вроде бы, не 60-е на дворе для всесильных и всезнающих управдомов» - поделился в телефонном разговоре своими опасениями Илья Викторович.

Редакция ИА RUSNORD продолжает с трепетом следить за судьбой своего коллеги.

(на фото: Азовский выходит из СИЗО, апрель 2016 г.)

28 апрель 11:34 | : Скандалы

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