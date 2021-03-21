«Я так век не сниму судимость». Как Азовский за воду боролся

Настоящий юридический казус произошел с нашим партнером по Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело», главным редактором газеты «Правда Северо-Запада» и информационного агентства для умных «Эхо севера» Ильей Азовским.
Илья Викторович, кроме профессиональных заслуг, является гражданином с активной жизненной позицией. В этом смысле он последняя надежда на социальную справедливость у жильцов многоквартирного дома по улице Воскресенская, где сам и проживает.
Вчера после известного коммунального коллапса, случившегося по вине нерадивых строителей, известный журналист целый вечер дозванивался и выносил мозг директору управляющей компании «Профмастер» с одним конкретным вопросом – когда в его доме будет восстановлено нормальное водоснабжение.
Живительная влага побежала из кранов в районе 22.00.
Можно представить, какое мнение сложилось у директора нерадивой управляшки о звонившем…
Казус состоит в том, что буквально в тот же день в УК «Профмастер» пришел запрос из Октябрьского районного суда на характеристику И.В. Азовского для снятия судимости с последнего.
«Представляете, что они там напишут после вчерашнего? Мне что, теперь всю жизнь с непогашенной судимостью ходить?! И вообще, какое отношение имеет домоуправление к моральному облику и законопослушности собственников квартир? Вроде бы, не 60-е на дворе для всесильных и всезнающих управдомов» - поделился в телефонном разговоре своими опасениями Илья Викторович.
Редакция ИА RUSNORD продолжает с трепетом следить за судьбой своего коллеги.
(на фото: Азовский выходит из СИЗО, апрель 2016 г.)