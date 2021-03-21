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Архангельский чиновник делал деньги на вывозе снега

Исполняющим обязанности прокурора области утверждено обвинительное заключение   по уголовному делу в отношении начальника государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» Александра Викторова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению Викторов с 31.01.2020 по 08.04.2020, достоверно зная о невыполнении работ подрядчиком ООО «РСК Спектр» по государственному контракту, заключенному на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территорий, прилегающих к зданиям, расположенным по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49 и пл. Ленина, д. 1, похитил путем растраты в пользу подконтрольной ему ООО «РСК Спектр», вверенные  денежные средства, причинив материальный ущерб ГКУ АО «Хозяйственное управление» на сумму 373 823,28 руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по области. Для рассмотрения по существу оно направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

28 апрель 09:18 | : Скандалы

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