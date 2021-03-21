ОНФ продолжает борьбу с гаражным кооперативом, губящим природу Новодвинска

Активисты регионального отделения ОНФ обратились в природоохранную прокуратуру Архангельской области и предоставили факты нарушения природоохранного законодательства в городе Новодвинске. Общественники просят принять меры прокурорского реагирования в отношении гаражного кооператива на улице Солнечной, 14, строение 1, где в настоящее время организована несанкционированная свалка отходов производства и потребления.
«Мы зафиксировали размещение в большом количестве на земле отработанных автомобильных покрышек, отходы от ремонта автотранспорта и строительства домов, остатки лакокрасочных материалов, металлолом. Кроме того, здесь же организована мойка автомобилей с последующим сбросом использованной воды в овраг, без очистки», – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Айман Тюкина.
Она напомнила, что в соответствии со ст. 1 и 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 сброс сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, на рельеф местности запрещен. Нарушение требований законодательства по обращению с почвами, повлекшее загрязнение и порчу земель, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.6 КоАП РФ.
«Как нам удалось выяснить, автомойка принадлежит депутату, заместителю председателя комитета Архангельского областного собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии. Почти все автомойки и предприятия авторемонта работают в Новодвинске с нарушениями, они приносят большой вред экологии. Активисты ОНФ будут добиваться, чтобы территорию гаражного кооператива привели в порядок незамедлительно», – добавила Тюкина.
Стоит напомнить, что в 2019 г. после рейда активистов ОНФ и обращения в надзорные органы была ликвидирована огромная свалка на территории одного из новодвинских автосервисов.