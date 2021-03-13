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Обиженный архангелогородец опорочил бывшую подругу ВКонтакте

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). 

По версии следствия, в феврале 2021 года подозреваемый с электронного устройства разместил в одной из групп в сети Интернет интимные фотографии знакомой девушки, которые стали доступны неопределённому кругу лиц, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемый пояснил следователю, что общался с девушкой, и они обменивались интимными фотографиями. Из-за того, что она отказалась привезти оставленные им вещи, припугнул размещением в социальной сети ее фотографий в обнаженном виде. Затем разместил несколько изображений и прислал ей скрин.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

 

20 апрель 14:26 | : Скандалы

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