Обиженный архангелогородец опорочил бывшую подругу ВКонтакте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
По версии следствия, в феврале 2021 года подозреваемый с электронного устройства разместил в одной из групп в сети Интернет интимные фотографии знакомой девушки, которые стали доступны неопределённому кругу лиц, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Подозреваемый пояснил следователю, что общался с девушкой, и они обменивались интимными фотографиями. Из-за того, что она отказалась привезти оставленные им вещи, припугнул размещением в социальной сети ее фотографий в обнаженном виде. Затем разместил несколько изображений и прислал ей скрин.
Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.