В Архангельске закрывается секция судомоделирования, воспитывавшая чемпионов

По решения Соломбальского районного суда закрывается кружок судомоделирования, располагавшаяся в подвальном помещении школы № 11. Причина – ее месторасположение, якобы не отвечающая требованиям безопасности. Последнее занятие состоится 16 апреля.
Эта секция подобного профиля – единственная в областной столице. Родители возмущены подобным решением. Взрослые выпускники вспоминают, что именно там они научились работать руками, освоили навыки слесарного и токарного дела.
Удивительно, что с 80-х годов, времени открытия секции, всех все устраивало.
О предоставлении нового помещения пока ни слова…
А вот, как делился своими впечатлениями от посещения секции на своей странички в ВК губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:
«Эти ребята в прошлом году, несмотря на пандемию и связанную с ней сложность подготовки к первенству России по судомодельному спорту, вернулись домой с победой. Это ли не повод организовать следующие соревнования среди спортсменов-судомоделистов у нас, в Архангельске.
Областная школа судомоделизма — место воспитания технически грамотной молодежи и подростков, а значит, это еще одна точка роста для нашего региона.
Министерство по делам спорта и молодежи займется подготовкой концепции соревнований, на которые мы пригласим судомоделистов из всей страны».
С этого момента прошло меньше двух недель…