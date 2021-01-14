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Жительница Мирного поставила на поток подделку пропусков на въезд в ЗАТО

В начале апреля у военнослужащего на контрольно-пропускном пункте возникли сомнения в подлинности предъявляемого девушкой пропуска, необходимого для въезда в город Мирный, являющийся закрытым административно-территориальным образованием. По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в результате которой подтвердилось, что официальный бланк является поддельным.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пропуск был изготовлен 23-летней женщиной, проживающей в Мирном, по просьбе рабочего одного из предприятий города. Позже он передал бланк своей знакомой, которая была уверена в подлинности документа. За изготовление фальшивого пропуска, по предварительным данным, мужчина заплатил порядка трех тысяч рублей.

Злоумышленница отрицала свою причастность к совершению противоправных действий, однако при обыске по месту ее проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько десятков штампов, бланки временных пропусков для физических лиц и постоянных – на транспортные средства, а также компьютерную технику, бумагу, краску и иные расходные материалы, предназначенные для изготовления поддельных бланков. При этом, как отмечают специалисты, фальшивые документы обладают высоким качеством, в связи с чем выявить подделку достаточно сложно.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по ЗАТО Мирный возбуждено уголовное дело в отношении гражданки 1997 года рождения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкцией статьи предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. В отношении предполагаемого пособника – жителя города Мирный 1971 года рождения – также возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.  

14 апрель 09:16 | : Скандалы

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