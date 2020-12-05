Чиновник из Архангельской области покусился на нацпроект "Демография"

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы подозреваемый при осуществлении контроля за выполнением работ при реализации строительства детского сада в городе Котласе в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» и национального проекта «Демография» должным образом не проверил соответствие выполненных подрядной организацией работ требованиям законодательства Российской Федерации и проектно-сметной документации и подписал акт об их приемке. В результате ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей администрацией произведена полная оплата работ, часть из которых не выполнена, а часть выполнена не в соответствии с проектно-сметной документацией объекта, что повлекло причинение крупного ущерба в размере не менее 1 млн. 700 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Котласский».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.