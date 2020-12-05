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Судьба архангельских коррупционеров – Михаил Яковлев под домашним арестом

Сегодня суд назначает меру пресечения двум задержанным вчера экс-чиновникам правительства Архангельской области. Уже с уверенностью можно сказать, что это Михаил Яковлев и Андрей Шестаков.

Бывший региональный министр строительства Яковлев отправляется под домашний арест, хотя следствие выносило ходатайство на заключение под стражу. По информации редакции, он уже дал признательные показания.

Обсуждение по экс-зампреду правительства Шестакову в данный момент не закончено.

Напомним, обоих чиновников задержали вчера в Архангельске. Им вменяется преступный сговор при распределении контрактов на строительство социальных объектов в областной столице.

Михаил Яковлев с 2019 года руководит «Плесецким дорожным управлением». Андрей Шестаков покинул администрацию области вслед за губернатором Орловым, который любезно предложил ему место главного инженера на «Северной верфи» Санкт-Петербурга, и которую сам же возглавляет с лета прошлого года.

Наши наблюдатели ждут продолжения сенсационных разоблачений…

(кадр из сериала «Домашний арест»)

 

11 апрель 14:23 | : Скандалы

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