Судьба архангельских коррупционеров – Михаил Яковлев под домашним арестом

Сегодня суд назначает меру пресечения двум задержанным вчера экс-чиновникам правительства Архангельской области. Уже с уверенностью можно сказать, что это Михаил Яковлев и Андрей Шестаков.
Бывший региональный министр строительства Яковлев отправляется под домашний арест, хотя следствие выносило ходатайство на заключение под стражу. По информации редакции, он уже дал признательные показания.
Обсуждение по экс-зампреду правительства Шестакову в данный момент не закончено.
Напомним, обоих чиновников задержали вчера в Архангельске. Им вменяется преступный сговор при распределении контрактов на строительство социальных объектов в областной столице.
Михаил Яковлев с 2019 года руководит «Плесецким дорожным управлением». Андрей Шестаков покинул администрацию области вслед за губернатором Орловым, который любезно предложил ему место главного инженера на «Северной верфи» Санкт-Петербурга, и которую сам же возглавляет с лета прошлого года.
Наши наблюдатели ждут продолжения сенсационных разоблачений…
(кадр из сериала «Домашний арест»)