На реке Онега в Архангельской области работал нелегальный паром

Прокуратурой Плесецкого района установлено, что паром «ПР-40», используемый для перевозки пассажиров и автотранспорта через реку Онега в поселке Липаково Плесецкого района, эксплуатируется в отсутствие каких-либо документов, ввиду чего определить дату его изготовления, изготовителя, технические характеристики, иные данные о судне и оценить его безопасность не представляется возможным.
В этой связи прокурор района обратился в Плесецкий районный суд с иском о понуждении администрации МО «Плесецкий район» и индивидуального предпринимателя Минт А.П. организовать транспортное обслуживание населения в соответствии с требованиями безопасности, который иск отклонил.
Архангельский областной суд по апелляционному представлению прокурора это решение отменил, требования удовлетворил, признав их правомерными.
Решение суда вступило в законную силу.