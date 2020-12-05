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На реке Онега в Архангельской области работал нелегальный паром

Прокуратурой Плесецкого района установлено, что паром «ПР-40», используемый для перевозки пассажиров и автотранспорта через реку Онега в поселке Липаково Плесецкого района, эксплуатируется в отсутствие каких-либо документов, ввиду чего определить дату его изготовления, изготовителя, технические характеристики, иные данные о судне и оценить его безопасность не представляется возможным.

В этой связи прокурор района обратился в Плесецкий районный суд с иском о понуждении администрации МО «Плесецкий район» и индивидуального предпринимателя Минт А.П. организовать транспортное обслуживание населения в соответствии с требованиями безопасности, который иск отклонил.

Архангельский областной суд по апелляционному представлению прокурора это решение отменил, требования удовлетворил, признав их правомерными.

Решение суда вступило в законную силу.

08 апрель 14:53 | : Скандалы

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