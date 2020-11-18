Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только прокуратура заставила выплатить зарплату сотрудникам ООО "Борок"

Прокуратурой Виноградовского района по результатам проверки исполнения требований трудового законодательства в ООО «Борок» выявлены факты несвоевременной выплаты заработной платы 24 работникам за май - ноябрь 2020 г. на общую сумму свыше 480 тыс. рублей.

В этой связи директору общества внесено представление, по итогам рассмотрения которого, к дисциплинарной ответственности привлечен бухгалтер организации.

Кроме того, в отношении самого общества как юридического лица и его директора прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный законом срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния).

Материалы проверки направлены в  Государственную инспекцию труда в Архангельской области и НАО, рассмотрев которые, контролирующий орган оштрафовал общество и его руководителя на 40 тыс. рублей.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате полностью погашена.

02 апрель 12:53 | : Скандалы

Главные новости


Ломоносов, Пикуль - наше всё. Ещё раз о поморских мифах
Кашкор, или Как проходит любовь к беляшам

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (27)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20