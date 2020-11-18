Только прокуратура заставила выплатить зарплату сотрудникам ООО "Борок"

Прокуратурой Виноградовского района по результатам проверки исполнения требований трудового законодательства в ООО «Борок» выявлены факты несвоевременной выплаты заработной платы 24 работникам за май - ноябрь 2020 г. на общую сумму свыше 480 тыс. рублей.
В этой связи директору общества внесено представление, по итогам рассмотрения которого, к дисциплинарной ответственности привлечен бухгалтер организации.
Кроме того, в отношении самого общества как юридического лица и его директора прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный законом срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния).
Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Архангельской области и НАО, рассмотрев которые, контролирующий орган оштрафовал общество и его руководителя на 40 тыс. рублей.
В результате принятых мер задолженность по заработной плате полностью погашена.