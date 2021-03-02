ОНФ уличил ремонтников архангельской школы №9 в серьезных нарушениях

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в департамент образования Архангельска с просьбой усилить дальнейший контроль за качеством работ по капитальному ремонту общеобразовательной школы № 9. Общественники побывали на объекте, ознакомились с уже выполненными работами и зафиксировали недочеты, требующие оперативного устранения.
Первое – это радиаторы системы отопления здания. Они смонтированы за слоем облицовки, а ширина подоконных досок составляет более 500 мм, таким образом, движение теплого воздуха над подоконной доской не обеспечивается, что повлечет систематическое выпадение конденсата на поверхности стекла оконного блока. Конструкции полов из фанеры в холлах и коридорах зыбки и прогибаются, при этом создают эффект барабана. Также видны следы выщербления отдельных листов фанеры – их необходимо заменить, по мнению экспертов ОНФ.
Также общественники обратили внимание на то, что для облицовки стен в коридорах и холлах использованы отделочные панели. Они соответствуют противопожарным и санитарным требованиям, но с учетом избранного способа их монтажа (только по периметру) не смогут обеспечить прочности ограждающей конструкции. Использование указанного материала приемлемо только в случае обеспечения его жесткого крепления к каркасу.
Кроме того, эксперты ОНФ выявили нарушения, допущенные при монтаже системы пожарной сигнализации. Так, подрядной организацией не обеспечена блокировка системой пожарной сигнализацией запотолочного пространства, высота которого достигает 60 см. Пожарные датчики установлены в конструкцию подвесных потолков в непосредственной близости от осветительных приборов.
«Капитальный ремонт школы должен завершиться к 30 мая этого года, но уже сейчас наблюдается отставание по графику. По этому поводу очень переживают родители детей, которые вновь хотят посещать родную школу с 1 сентября. Прежде всего нас волнует качество выполненных работ, все-таки цена контракта немаленькая – 209 миллионов рублей. Школа – объект повышенного внимания, в ней все должно быть удобно, качественно, комфортно, безопасно, чтобы дети потом не обижались на взрослых. Считаем, что чиновникам нужно чаще бывать на объекте и контролировать каждый метр. На очереди еще один капитальный ремонт – школы № 22, эксперты ОНФ намерены участвовать в обсуждении проекта ремонта и контролировать ход выполнения работ», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.