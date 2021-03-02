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В энергетической системе Архангельской области продолжаются аресты

Об этом сегодня сообщили ведущие издания федерального уровня.

В Москве силами ФСБ и Росгвардии задержаны руководители компании «Архоблэнерго» и «ТГК-2», фактических монополистов на рынке энергетических услуг Поморья. Подробностей пока нет, фамилии задержанных не раскрываются.

Комментарий пресс-службы ФСБ:

"В результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинён значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей".

Напомним, ранее были задержаны глава АО «Архоблэнерго» Валерий Заикин и директор «ТГК-2» Надежда Пинигина. Оба подозреваемых в крупных коррупционных преступлениях содержатся в архангельских СИЗО.

26 март 12:10 | : Скандалы

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