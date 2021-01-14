Администрацию Онежского района обязали реконструировать жилой дом под нужды инвалида-колясочника

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению инвалида-колясочника о нарушении жилищных прав.
Установлено, что администрацией МО «Онежский муниципальный район» не принимаются меры по реконструкции расположенной на первом этаже квартиры инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, что затрудняет беспрепятственный доступ заявителя к пользованию этим имуществом.
Стоимость работ по реконструкции жилого дома определена экспертным заключением в размере 1 млн. 74 тыс. рублей.
Несмотря на это, в бюджет муниципального образования на текущий год для восстановления прав инвалида заложено лишь около 74 тыс. рублей, что свидетельствует о невозможности выполнения работ, запланированных и включенных в муниципальную программу «Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме на территории МО «Онежский муниципальный район».
В этой связи прокурор в защиту прав инвалида обратился в суд, который удовлетворяя исковые требования, возложил на муниципалитет обязанность по выполнению реконструкции жилого дома до 01.07.2021.
Решение суда в законную силу не вступило.