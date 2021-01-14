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Администрацию Онежского района обязали реконструировать жилой дом под нужды инвалида-колясочника

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению инвалида-колясочника о нарушении жилищных прав.

Установлено, что  администрацией МО «Онежский муниципальный район» не принимаются меры по реконструкции расположенной на первом этаже квартиры инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, что затрудняет беспрепятственный доступ заявителя к пользованию этим имуществом.

Стоимость работ по реконструкции жилого дома определена экспертным заключением в размере 1 млн. 74 тыс. рублей.

Несмотря на это, в бюджет муниципального образования на текущий год для восстановления прав инвалида заложено лишь около 74 тыс. рублей, что свидетельствует о невозможности выполнения работ, запланированных и включенных в муниципальную программу «Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме на территории МО «Онежский муниципальный район».

В этой связи прокурор в защиту прав инвалида обратился в суд, который удовлетворяя исковые требования, возложил на муниципалитет обязанность по выполнению реконструкции жилого дома до 01.07.2021.

        Решение суда в законную силу не вступило.

16 март 11:58 | : Скандалы

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