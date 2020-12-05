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Учите матчасть. Прокуратура дала отповедь 29.ru

В связи с размещенной в сети «Интернет» на сайте 29.RU публикации (речь идет о материале «Встречаемся будто в зоне»: почему архангелогородцу и его матери не отдают племянника в детдоме») прокуратура Архангельской области сообщает, что приведенные в ней доводы о нарушениях, допущенных органами опеки и попечительства, образовательной организацией и иными должностными лицами, не подтвердились.

Установлено, что мать с сыном, 2009 года рождения, по отношении к которому являлась одинокой матерью, проживала в Плесецком, а затем Виноградовском районе, с 2012 года с ней проводилась профилактическая работа, на которую она реагировала негативно. Фактически семья с малолетним ребенком проживала в бесхозяйных постройках, которые находились в аварийном состоянии.

Ребенок начал обучаться в 1 классе, но с ноября 2016 года перестал посещать школу и в течение года (до отобрания из семьи) не обучался. В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей мать дважды привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

В июне 2017 года решением суда она ограничена в родительских правах, а несовершеннолетний на законных основаниях помещен в детский дом в одном из районов области, где он успешно адаптировался, посещает школу.  

Мать дважды реализовала право на обращение в суд с иском об отмене ограничений в родительских правах, в удовлетворении ее требований суд отказал.

Согласно закону, если через 6 месяцев после ограничения в родительских правах, родители не меняют свое отношение к воспитанию ребенка, органы опеки и попечительства предъявляют иск о лишении родительских прав. Суд дважды отклонял данные иски, давая матери шанс изменить образ жизни. Но поскольку она не пересмотрела отношение к воспитанию сына, в феврале 2020 года судом вынесено решение о лишении ее родительских прав. В связи с уклонением от уплаты алиментов мать была объявлена в розыск.

Имеются и определенные препятствия для передачи ребенка под опеку родственникам, обратившимся с соответствующими заявлениями. Все объективные обстоятельства дела, установленные органами опеки и попечительства, контролирующими и правоохранительными органами, учтены при принятии решений должностными лицами, действия и решения которых заинтересованными лицами могут быть оспорены в судебном порядке.

Соответствующие подробные разъяснения даны этим гражданам, в том числе на личном приеме в прокуратуре области в 2020 году.

Возникший спор о воспитании ребенка может разрешить только суд.

12 март 15:43 | : Скандалы

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