В Архангельской области обнаружены "экофашисты"

Такой вывод можно сделать из следующего пресс-релиза:
«Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой по информации в СМИ от 03.02.2021 «Экофашисты» организованы проверочные мероприятия по вопросам ликвидации свалки отходов производства и потребления в д. Пуново Приморского района Архангельской области.
Проведенным специалистами Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области осмотром установлено, что свалка является захламлением прошлых лет.
Ранее, в июне 2020 года, по инициативе природоохранной прокуратуры Управлением Россельхознадзора по республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, собственник земельного участка привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель), ему выдано предписание по уборке мусора на земельном участке со сроком исполнения 19.07.2021.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации свалки, ситуация поставлена на контроль природоохранной прокуратуры».
Для справки: Экофашизм — это радикальный природоохранный принцип, согласно которому жизнь должна быть защищена с помощью тоталитарного режима, который очень жестко контролирует граждан. Название идеи относится к фашизму, и некоторые группы открыто использовали его для себя. Экофашизм можно рассматривать как одно из глубоких экологических направлений экологической философии. Его отправной точкой является защита природы ради самой природы, а не преследование человеческих личных интересов. Необходимо приложить усилия для минимизации антропогенного воздействия на природу, которое, как считается, требует особенно резкого сокращения численности населения.