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Cтоп, коррупция! В Архангельской области увольняют чиновников в связи с утратой доверия

Прокуратурой Коношского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе, противодействии коррупции в администрации МО «Коношский муниципальный район».

Установлено, что ведущим специалистом отдела архитектуры, строительства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства администрации Александром Соколовым, который также являлся членом конкурсной (аукционной) комиссии в органе местного самоуправления, умышленно, из личной заинтересованности, совершен служебный подлог. От имени индивидуального предпринимателя муниципальный служащий участвовал в аукционах на выполнение работ по текущему ремонту моста через реку Тавреньга, со стороны подрядчика подписал муниципальный контракт с заказчиком.

Несмотря на то, что сроки исполнения контракта были нарушены и работы своевременно не выполнены, Соколов от имени предпринимателя, с которым находился в дружеских отношениях, подписал официальные документы  о приемке выполненных работ, их стоимости, а также счет на оплату.

По представлению прокурора района Соколов уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения  в отношении Соколова расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. По ходатайству следственного органа постановлением Коношского районного суда, вступившим в законную силу, уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено и ему назначен судебный штраф.

 

 

11 март 11:16 | : Скандалы

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