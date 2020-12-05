Cтоп, коррупция! В Архангельской области увольняют чиновников в связи с утратой доверия

Прокуратурой Коношского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе, противодействии коррупции в администрации МО «Коношский муниципальный район».
Установлено, что ведущим специалистом отдела архитектуры, строительства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства администрации Александром Соколовым, который также являлся членом конкурсной (аукционной) комиссии в органе местного самоуправления, умышленно, из личной заинтересованности, совершен служебный подлог. От имени индивидуального предпринимателя муниципальный служащий участвовал в аукционах на выполнение работ по текущему ремонту моста через реку Тавреньга, со стороны подрядчика подписал муниципальный контракт с заказчиком.
Несмотря на то, что сроки исполнения контракта были нарушены и работы своевременно не выполнены, Соколов от имени предпринимателя, с которым находился в дружеских отношениях, подписал официальные документы о приемке выполненных работ, их стоимости, а также счет на оплату.
По представлению прокурора района Соколов уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия.
Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении Соколова расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. По ходатайству следственного органа постановлением Коношского районного суда, вступившим в законную силу, уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено и ему назначен судебный штраф.