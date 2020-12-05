Начальники архангельской колонии припахивали подчиненных на своих фазендах

Вступил в законную силу приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска в отношении бывшего заместителя начальника колонии – начальника отдела охраны федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Архангельской области Владимира Дядицына, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и бывшего заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области Сергея Остапюка, обвиняемого по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Напомним, Дядицын, в период с 2014 по 2019 г.г., используя свое служебное положение и желая избежать материальных затрат, в рабочее время привлекал подчиненных сотрудников для проведения на его земельном участке в садоводческом товариществе «Гвардеец» строительных и хозяйственных работ. При этом и сам обвиняемый неоднократно в рабочее время находился на своем земельном участке, контролируя качество выполнения работ, в результате чего из федерального бюджета РФ необоснованно и незаконно были выплачены денежные средства в качестве заработной платы.
Также Дядицын организовал на частично возмездной основе обустройство находящихся в собственности Остапюка дома, бани и земельного участка, силами подчиненных сотрудников, путем дачи обязательных для исполнения незаконных указаний, освободив их на период производства указанных работ от служебных обязанностей. Таким образом, Остапюк, находясь на территории Приморского района, получил лично от Дядицына взятку в виде незаконно оказанных услуг имущественного характера – выполенние работ по обустройству дома, бани и земельного участка, находящихся в его собственности.
В ходе расследования обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Уголовное дело в отношении Остапюка прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Дядицыну приговором суда назначено наказание в виде в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, удовлетворен иск УФСИН России по Архангельской области о взыскании с осужденного ущерба, причинённого преступлением, в размере 412 тысяч рублей.