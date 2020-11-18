В Онеге жлоб Егоров лишил соседей централизованного водоснабжения

Заместителем Онежского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 – летнего жителя г. Онеги, обвиняемого в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения (ч. 1 ст. 215.2 УК РФ).
Установлено, что 01.02.2021 Егоров совершил хищение автоматизированной водоразборной колонки, установленной в частном секторе г. Онега. В результате совершения преступления собственнику колонки – ресурсоснабжающей организации причинен материальный ущерб в размере 48 тыс. руб., а жители частных домов нескольких улиц до 03.02.2021 были лишены централизованного водоснабжения.
Мотивом совершения преступления стало нежелание злоумышленника платить за фактический объем потребляемой воды. Совершая преступление Егоров рассчитывал, что на место похищенной им колонки установят колонку старого образца – без учета потребляемого объема воды.
За совершение преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 3 лет.