В деле экс-министра Гнедышева появились дополнительные обстоятельства

Об этом говорилось на первом судебном заседании, состоявшемся вчера в Октябрьском районном суде города Архангельска.
Дело отправлено на доследование.
Самому бывшему чиновнику продлено на 3 месяца содержание под домашним арестом.
Напомним, и.о. министра образования в правительстве Архангельской области был задержан в октябре прошлого года на рабочем месте. Ему инкриминируются развратные действия в интернете в отношении несовершеннолетних.
Между тем, коллеги и знакомые Гнедышева, и просто наблюдатели сомневаются в его виновности…