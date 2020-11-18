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В деле экс-министра Гнедышева появились дополнительные обстоятельства

Об этом говорилось на первом судебном заседании, состоявшемся вчера в Октябрьском районном суде города Архангельска.

Дело отправлено на доследование.

Самому бывшему чиновнику продлено на 3 месяца содержание под домашним арестом.

Напомним, и.о. министра образования в правительстве Архангельской области был задержан в октябре прошлого года на рабочем месте. Ему инкриминируются развратные действия в интернете в отношении несовершеннолетних.

Между тем, коллеги и знакомые Гнедышева, и просто наблюдатели сомневаются в его виновности…

05 март 08:05 | : Скандалы

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