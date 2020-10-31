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До Кегострова аки посуху

Как сообщил глава Октябрьского округа Алексей Калинин, на текущий момент на Северной Двине северо-западный ветер закончился, вода спала. Ледовое поле опустилось до начальных отметок и сравнялось с уровнем льда, примерзшего ко дну вдоль береговой линии.

Пешеходное движение по переправе Архангельск – Кегостров возобновлено в обычном режиме.

Напомним, ранее глава того же округа, комментируя ситуацию с сообщением между островными территориями и центром города, посоветовал пешеходам «надевать непромокаемые сапоги и набраться терпения». Чем вызвал законное возмущение в свой адрес в социальных сетях – «на фиг нам нужен такой глава».

03 март 16:14 | : Скандалы

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