До Кегострова аки посуху

Как сообщил глава Октябрьского округа Алексей Калинин, на текущий момент на Северной Двине северо-западный ветер закончился, вода спала. Ледовое поле опустилось до начальных отметок и сравнялось с уровнем льда, примерзшего ко дну вдоль береговой линии.
Пешеходное движение по переправе Архангельск – Кегостров возобновлено в обычном режиме.
Напомним, ранее глава того же округа, комментируя ситуацию с сообщением между островными территориями и центром города, посоветовал пешеходам «надевать непромокаемые сапоги и набраться терпения». Чем вызвал законное возмущение в свой адрес в социальных сетях – «на фиг нам нужен такой глава».