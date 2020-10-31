В Котласе снят с поезда циничный эксгибиционист

В Котласский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника поезда «Сыктывкар - Москва» о хулиганских действиях одного из пассажиров, сопряженных с грубым нарушением общественного порядка.
Установлено, что 44-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировал работникам вагона-ресторана свои половые органы. Тем самым мужчина проявлял явное неуважение к обществу, в том числе к работникам поездной бригады.
Выяснено, что житель Сыктывкара направлялся в гости к своим родственникам и злоупотребил распитием зеленого змия до беспамятства. Он женат, имеет постоянное место работы. Ранее к уголовной или административной ответственности не привлекался.
Правонарушитель снят с поезда и доставлен в дежурную часть транспортной полиции.
После вытрезвления несостоявшийся пассажир в содеянном раскаялся.
В отношении злоумышленника составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Максимальная санкция статей предусматривает административный арест на срок до пятнадцати суток.