Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В многострадальный поселок Рембуево срочно выехал прокурор

В поселке Рембуево Холмогорского района 22.02.2021 в результате замерзания трубопровода ограничена подача водоснабжения.

На место происшествия выезжал прокурор района.

Установлено, что на объекты социальной инфраструктуры и жилищного фонда организован подвоз питьевой воды, проводятся работы по восстановлению системы водоснабжения поселка.

В настоящее время в Холмогорском районном суде на рассмотрении находится исковое заявление прокурора района об обязании МО «Холмогорский муниципальный район» организовать надлежащее питьевое водоснабжения пос. Рембуево.

По направленным материалам прокурорской проверки Холмогорским МРСО СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

 

26 февраль 11:53 | : Скандалы

Главные новости


«Дорогие товарищи», или метания Юлии. О российском номинанте на «Оскар»
Протестный хайп по-плесецки. Интервью с главой района

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (266)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20