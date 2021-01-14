В многострадальный поселок Рембуево срочно выехал прокурор

В поселке Рембуево Холмогорского района 22.02.2021 в результате замерзания трубопровода ограничена подача водоснабжения.
На место происшествия выезжал прокурор района.
Установлено, что на объекты социальной инфраструктуры и жилищного фонда организован подвоз питьевой воды, проводятся работы по восстановлению системы водоснабжения поселка.
В настоящее время в Холмогорском районном суде на рассмотрении находится исковое заявление прокурора района об обязании МО «Холмогорский муниципальный район» организовать надлежащее питьевое водоснабжения пос. Рембуево.
По направленным материалам прокурорской проверки Холмогорским МРСО СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).