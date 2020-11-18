ОНФ пытается спасти Лешуконский район от вымерзания

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в правительство Архангельской области с просьбой оперативно разобраться в ситуации с завозом топлива в Лешуконском районе. На данный момент запас дизельного топлива составляет 158 тонн, его хватит только на 10 дней. Сохранение дефицита электроэнергии в Лешуконском районе может привести к аварийным отключениям как самого села Лешуконское, в котором проживает почти 5 тыс. жителей, так и близлежащих деревень.
Как рассказал общественникам глава Лешуконского муниципального района Александр Мартынов, для нормальной жизнедеятельности всего района необходимо порядка 4,500 т дизельного топлива. Пока текущего межсезонного запаса дизтоплива нет. Грузоподъемность ледовых переправ ограничивается 20 тоннами. Период, в течение которого возможен безопасный проезд по переправам, а это – февраль, март, потребует интенсивной работы топливоприемной службы ДЭС. По мнению Мартынова, стоит только затянуть с завозом топлива, что уже происходит, и население останется без тепла и света.
«Считаем сложившуюся в Лешуконском районе ситуацию с недостаточным запасом топлива следствием плохой организации работы ПАО «Территориальная генерирующая компания №2». Возможно, у компании идут какие - то коммерческие сделки, но целый район не может жить как на пороховой бочке, учитывая установившийся в регионе низкий температурный режим и удаленность от областного центра на 500 километров. Нас также волнует, имеется ли контролируемый график завоза дизельного топлива на ДЭС в село Лешуконское. Предусмотрены ли генерирующей компанией резервные дизельные генераторы для энергообеспечения при аварийных ситуациях в котельных, а также объектов социальной инфраструктуры», - сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.
ОНФ будет держать на контроле вопрос с доставкой дизельного топлива в Лешуконский район.