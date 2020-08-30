Прокуратура Устьянского района нахлобучила МУП за отвратительное состояние котельной

Прокуратурой Устьянского района в ходе проверки законодательства о теплоснабжении установлено, что здание котельной МУП «Илезское» ввиду износа и частичного разрушения не соответствует требованиям правил технической эксплуатации, что угрожает благополучному прохождению отопительного периода на территории муниципального образования и безопасности работников предприятия.
В этой связи прокурор района обратился в суд с требованием обязать МУП «Илезское» устранить нарушения законодательства о теплоснабжении.
В период рассмотрения дела по иску прокурора на котельной проведены ремонтные работы, в ходе которых угроза обрушения здания ликвидирована, а выявленные нарушения частично устранены.
Решением суда иск прокурора удовлетворен, суд обязал предприятие в срок до 01.08.2021 устранить оставшиеся нарушения законодательства о теплоснабжении, в том числе провести работы по ремонту фундамента здания котельной.
Решение суда вступило в законную силу.