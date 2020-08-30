"Национальный" вопрос. В Северодвинске системно нарушались права ветеранов войны

Прокуратурой г. Северодвинска выявлен факт нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны на получение социальных льгот.
Установлено, что 5 жителей города, имеющие статус ветеранов Великой Отечественной войны, в послевоенный период принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Литовской и Латвийской ССР, Украины и Белоруссии, в связи с чем имеют право на денежные выплаты.
В нарушение действующего законодательства, ГУ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Северодвинске по Архангельской области ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. руб. за 2019 г. и 2020 г. согласно Указу Президента Российской Федерации № 186 от 24 апреля 2019 г. ветеранам не начислена.
В этой связи помощник прокурора г. Северодвинска Наталья Новикова встретилась с 91-летним ветераном Великой Отечественной войны, который в силу своего преклонного возраста и состояния здоровья самостоятельно обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов не может, просил оказать содействие в этом вопросе.
Прокуратурой г. Северодвинска будут предприняты все меры для защиты прав ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, прецедент был создан неделю назад, когда северодвинский суд восстановил в ветеранских правах жителя Онеги, воевавшего после победы с эстонским националистическим подпольем.