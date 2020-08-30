Сергеева поплатилась за снег на тротуарах Ломоносовского округа

Еще с одним недобросовестным подрядчиком разорван контракт на уборку города. Причина – невозможно ходить по деревянным тротуарам, которые как известно трактором не почистишь.
На этот раз инициатором выступила администрация Ломоносовского округа Архангельска.
Пояснение от замглавы районной администрации Натальи Сорвановой:
- По итогам электронного аукциона мы в декабре 2020 года заключили договор с индивидуальным предпринимателем Сергеевой на санитарное содержание территории Ломоносовского территориального округа, но в связи с тем, что был выявлен ряд недостатков и подрядчик не смог их устранить, было достигнуто соглашение о расторжении контракта в двустороннем порядке.
В ближайшие два месяца работы по санитарному содержанию деревянных тротуаров и общественных территорий округа будет заниматься компания «Автооптснаб», сообщает издание «Регион 29».