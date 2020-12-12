В Архангельской области большие проблемы у диабетиков

Архангельская область вошла в список регионов, где у больных сахарным диабетом возникли сложности с получением жизненно необходимого этой категории граждан инсулина, а также тест-полосок для глюкометров (разовое определение уровня сахара в крови).
«АиФ» в качестве примера приводит такой рассказ жительницы областной столицы:
«У моего молодого человека сахарный диабет 1-го типа с 2005 года. Сейчас ему 22 года. В 18 лет у него сняли инвалидность и урезали количество тест-полосок. До 18 лет выдавали по 100 штук сейчас — по 50 штук в месяц. Врачи говорят мерить уровень глюкозы 4 раза в день или больше, но 50 полосок не хватает на месяц. Про иглы для инсулина мы вообще молчим. Выдают по 10 штучек на месяц, когда их нужно менять после каждого применения или же раз в день. Естественно, их тоже недостаточно. Обращались к лечащему врачу, говорят: “Другим хватает, и вам хватит”».
Подобные проблемы у страдающих диабетом (если бы только им одним) практически во всех регионах России. Наблюдатели склонны видеть причину в повышенном внимании власти к ситуации с коронавирусом, когда проваливаются другие направления в здравоохранении. А то как же – Москва отслеживает...