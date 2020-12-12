Жителей Архангельской области пытались накормить больной свининой

В декабре 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе мониторинга системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» было установлено, что на территорию Архангельской области в адрес индивидуального предпринимателя – владельца оптовой базы ввезена свиноводческая продукция сомнительного происхождения.
Продукция была произведена предприятием в Новосибирской области. Для этого было использовано сырье, полученное от производителя из Тверской области, с датой выработки «сентябрь 2020 года». Осенью 2020 года у указанного производителя была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней.
Согласно ветеринарным сопроводительным документам, новосибирское предприятие произвело из закупленного сырья продукцию, в два раза превышающую объем этого сырья. Таким образом, прослеживаемость продукции была нарушена, удостовериться в безопасности сырья, используемого для производства, было невозможно.
В отношении индивидуального предпринимателя в Архангельской области было возбуждено административное расследование. Было установлено, что предприниматель принял для последующей продажи свиноводческую продукцию по неверно оформленным ветеринарным сопроводительным документам с нарушением прослеживаемости.
Кроме того, владелец оптовой базы продал часть продукции другому предпринимателю в Архангельской области, занимающемуся розничной торговлей.
Управлением были отобраны пробы от продукции для исследования на африканскую чуму свиней. Результаты исследований отрицательные.
Архангельские предприниматели были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.