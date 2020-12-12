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Когда начальник варит мангалы. Поселок Васьково на грани вымерзания

Тревожные новости поступают из поселка Васьково, что в 16 км от центра Архангельска (относится к Приморскому р-ну, входит в состав МО «Лисестровское»). Там же распложен второй аэропорт областной столицы с аналогичным названием, обслуживающий в основном внутрирегиональные и спецрейсы.

При температурах, приближающихся к минус 40, местная котельная испытывает трудности с поставками топлива.

Из сообщений в соцсетях:

- В котельной нет дров от слова совсем.

- Там нет ни дров, ни начальника. Смирнова в расчет не берем, от него толку там нет – своими только делами занимается, варит мангалы, печки банные, при этом зарплату получает как начальник котельной.

- Поселок на грани разморозки! Говорят, машина с дровами едет, но их даже до утра не хватит.

Информация проверяется.

Аналогичные сообщения уже поступали в середине декабря прошлого года при более высоких температурах воздуха, и даже стали поводом для сюжета на областном телевидении.

Напомним, ранее посёлок Васьково был закрытым военным гарнизоном, в котором располагались части ПВО и Военно-транспортной авиации России.  

 

16 январь 08:57 | : Скандалы

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