Жираф большой, или Кому выгоден скандал вокруг Группы Аквилон

«Жираф большой, Ему видней».
Эта фраза из известной песни Владимира Высоцкого давно стала поговоркой. И актуальна не только для центральной части жаркой Африки, но и для холодного северо-запада России.
Рост «жирафа» очень раздражает более мелких представителей «фауны», поэтому они искренне рады любой его неприятности.
Вчера, как семечки в базарный день, по СМИ и соцсетям разлетелась новость о следственных мероприятиях, проведенных в архангельском офисе Группы Аквилон, связанных с выемкой документов. Ранее аналогичные действия проводились в департаментах мэрии областной столицы, имеющих отношение к градостроительству.
Сразу же в Сети появились язвительные комментарии типа «дождались», «клубок раскручивается» и т.п. «Аквилону» припомнили всё за его многолетнюю деятельность на ниве строительства. От «строят для богатеньких, деньги лопатой загребают» до «их директор в областной думе заседает». О расселении убогих деревяшек и благоустройстве территорий не было упомянуто ни словом. Как и о том, что деятельность этой группы компаний приносит миллионные доходы бюджету в виде налогов, создает сотни рабочих мест с реальной зарплатой. А еще за счет подрядов помогает выживать малому и среднему бизнесу в непростое ковидное время, ИП и ООО.
Отдельные СМИ эту интонацию подхватили. Осторожно, в двусмысленных заголовках… за прямые необоснованные обвинения можно ответить по закону.
Позже с пояснением выступил представитель Следственного Комитета. Оперативные действия проводились рамках уголовного дела по летним поджогам на улице Водников. В материалах упоминается частный предприниматель, выступавший роли подрядчика у "Аквилона". Подробности не разглашаются в интересах следствия.
Как пояснили в офисе «Аквилона», строительный холдинг в этом районе города не имеет никаких интересов – ни по приобретению земли, ни по проектированию объектов строительства. Однако слова произнесены, их надо проверять… работа у следователей такая.
Тем не менее, радость в соцсетях и на интернет-форумах продолжается. Наш народ падок на скандалы и сплетни, радуется, когда у более успешного неприятности. Как и прямые конкуренты «Аквилона» на строительном рынке.
С последними понятно, рынок – штука жесткая. Но что с проблем крупнейшего застройщика простым горожанам? Неужели хотят вернуться в эпоху недостроев 90-х?
Вот, где загадка.