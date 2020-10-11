Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске столкнулись два мнения по поводу застройки пустыря

Ходатайство на проведение местного референдума в Северодвинский ТИК №2 подала еще одна инициативная группа горожан.

Северодвинцы считают, что пустырь между ЦУМом и Драмтеатром должен быть благоустроен. При этом они не против жилой застройки, но за то, чтобы здесь появился парк и детсад.

- 29 человек собрались, и решили подать ходатайство о проведении референдума с вопросом: «Согласны ли Вы с тем, чтобы на территории участка, расположенного в градостроительном квартале 100 между Центральным универмагом и Драматическим театром в городе Северодвинске, необходимо построить общедоступную рекреационную зону (парк) и выполнить берегоукрепление в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории». Мы подготовили и подали документы, их в комиссии приняли для проверки, - рассказал представитель инициативной группы Виталий Ананьин.

Таким образом, на рассмотрении в ТИКе теперь находится уже четыре ходатайства с четырьмя разными формулировками вопросов по территории Квартала №100. В Северодвинске теперь представлены как противники проекта, так и те, кто считает, что в появлении нового современного жилья на части этой территории есть существенные плюсы.

- Мы за строительство квартала 100 между драмтеатром и ЦУМом, за комплексную застройку этой территории. Северодвинску нужны новые дома, чтобы люди хотели здесь жить и оставались здесь жить. Город молодой, перспективный, тут работа, он должен развиваться. Нужно строить жилье, детсады. 30 лет на этой территории был пустырь. Мы считаем, что точка зрения противников проекта – эгоистична. Для парка на всей этой площади город никогда не найдет средств. Поэтому альтернативные точки зрения – это нормальная практика для гражданского общества, - говорит представитель инициативной группы Марк Павловский.

Тем самым говорить о монополии каких-либо активистов на выражение мнения всех горожан - не приходится. В любом случае, решение в отношении всех ходатайств о проведении референдума, будет приниматься в полном соответствии с действующим законодательством. Проверку документов избирком завершит накануне Нового года.

Наблюдатели отмечают, что, в отличии от сторонников Мандрыкина, политизирующих любую спорную тему, тем самым играя на «протестный» имидж своего лидера, эта инициативная группа искренне хочет сделать свой город красивым и комфортным для проживания. 

Напомним, что президент Владимир Путин назвал обеспечение жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поставлена важнейшая стратегическая задача – к 2030 году построить 1 млрд. кв. м нового, современного жилья. Поэтому федеральное правительство требует, чтобы во всех регионах была активно развернута работу по подготовке площадок для такого масштабного строительства. В том числе и за счет привлечения внебюджетных средств девелоперских компаний.

   

23 декабрь 11:40 | : Скандалы

Главные новости


Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица
Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (279)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20