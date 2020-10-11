В Северодвинске столкнулись два мнения по поводу застройки пустыря

Ходатайство на проведение местного референдума в Северодвинский ТИК №2 подала еще одна инициативная группа горожан.
Северодвинцы считают, что пустырь между ЦУМом и Драмтеатром должен быть благоустроен. При этом они не против жилой застройки, но за то, чтобы здесь появился парк и детсад.
- 29 человек собрались, и решили подать ходатайство о проведении референдума с вопросом: «Согласны ли Вы с тем, чтобы на территории участка, расположенного в градостроительном квартале 100 между Центральным универмагом и Драматическим театром в городе Северодвинске, необходимо построить общедоступную рекреационную зону (парк) и выполнить берегоукрепление в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории». Мы подготовили и подали документы, их в комиссии приняли для проверки, - рассказал представитель инициативной группы Виталий Ананьин.
Таким образом, на рассмотрении в ТИКе теперь находится уже четыре ходатайства с четырьмя разными формулировками вопросов по территории Квартала №100. В Северодвинске теперь представлены как противники проекта, так и те, кто считает, что в появлении нового современного жилья на части этой территории есть существенные плюсы.
- Мы за строительство квартала 100 между драмтеатром и ЦУМом, за комплексную застройку этой территории. Северодвинску нужны новые дома, чтобы люди хотели здесь жить и оставались здесь жить. Город молодой, перспективный, тут работа, он должен развиваться. Нужно строить жилье, детсады. 30 лет на этой территории был пустырь. Мы считаем, что точка зрения противников проекта – эгоистична. Для парка на всей этой площади город никогда не найдет средств. Поэтому альтернативные точки зрения – это нормальная практика для гражданского общества, - говорит представитель инициативной группы Марк Павловский.
Тем самым говорить о монополии каких-либо активистов на выражение мнения всех горожан - не приходится. В любом случае, решение в отношении всех ходатайств о проведении референдума, будет приниматься в полном соответствии с действующим законодательством. Проверку документов избирком завершит накануне Нового года.
Наблюдатели отмечают, что, в отличии от сторонников Мандрыкина, политизирующих любую спорную тему, тем самым играя на «протестный» имидж своего лидера, эта инициативная группа искренне хочет сделать свой город красивым и комфортным для проживания.
Напомним, что президент Владимир Путин назвал обеспечение жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поставлена важнейшая стратегическая задача – к 2030 году построить 1 млрд. кв. м нового, современного жилья. Поэтому федеральное правительство требует, чтобы во всех регионах была активно развернута работу по подготовке площадок для такого масштабного строительства. В том числе и за счет привлечения внебюджетных средств девелоперских компаний.