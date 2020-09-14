Кто терроризирует школу в Катунино, и куда смотрят органы?!

Депутат ГосДумы от Архангельской области Ирина Чиркова прокомментировала письмо, полученное ей от жителей посёлка Катунино.
В письме говорилось:
«Обращаемся к Вам с проблемой, которая по непонятным нам причинам замалчивается. За последний месяц наша Катунинская школа эвакуировалась уже семь раз. Всё это происходит из-за писем террористического характера, которые приходят на почту школы. Очень странно, что «шутник» до сих пор не найден и не наказан. Такие факты подрывают авторитет госструктур, призванных нас защищать. Страдает учебный процесс.
Все уже понимают, что этот «террорист» поставил письма на рассылку и мы теперь будем эвакуироваться по графику пн-ср-пт. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Обращаемся к Вам, так как считаем, что, если какой-то школьник может так безнаказанно издеваться над учебным процессом, то эта проблема заслуживает обсуждения в Государственной Думе. Надеемся, на то, что Вы сможете обратить внимание компетентных людей на нашу проблему и она будет решена».
- Действительно, ситуация возмутительная. Учеников выгоняют на мороз, страдает учеба, нервничают педагоги, родители. Если кто-то такими действиями находит себе развлечение, то эта шутка обойдётся ему дорого. Только не очень понятно, почему дремлют правоохранительные органы?! – возмущается депутат.