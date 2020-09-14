Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кто терроризирует школу в Катунино, и куда смотрят органы?!

Депутат ГосДумы от Архангельской области Ирина Чиркова прокомментировала письмо, полученное ей от жителей посёлка Катунино.

В письме говорилось:

«Обращаемся к Вам с проблемой, которая по непонятным нам причинам замалчивается. За последний месяц наша Катунинская школа эвакуировалась уже семь раз. Всё это происходит из-за писем террористического характера, которые приходят на почту школы. Очень странно, что «шутник» до сих пор не найден и не наказан. Такие факты подрывают авторитет госструктур, призванных нас защищать. Страдает учебный процесс.

Все уже понимают, что этот «террорист» поставил письма на рассылку и мы теперь будем эвакуироваться по графику пн-ср-пт. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Обращаемся к Вам, так как считаем, что, если какой-то школьник может так безнаказанно издеваться над учебным процессом, то эта проблема заслуживает обсуждения в Государственной Думе. Надеемся, на то, что Вы сможете обратить внимание компетентных людей на нашу проблему и она будет решена».

- Действительно, ситуация возмутительная. Учеников выгоняют на мороз, страдает учеба, нервничают педагоги, родители. Если кто-то такими действиями находит себе развлечение, то эта шутка обойдётся ему дорого. Только не очень понятно, почему дремлют правоохранительные органы?! – возмущается депутат.

15 декабрь 11:19 | : Скандалы

Главные новости


Смертельный номер. Закрывается кардиохирургия в 1-й городской больнице Архангельска
Фестиваль как терапия. Зачем был нужен этот Arctic Open?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (183)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20