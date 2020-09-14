Очень плохую училку из Котласа лишили профессии на полтора года

Мировой судья судебного участка № 1 Котласского судебного района согласилась с позицией государственного обвинителя и признала 46-летнюю жительницу города Котласа виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединённое с жестоким обращением с ними».
Установлено, что с 1 сентября 2017 года по 28 декабря 2018 года в одном из образовательных учреждений города учитель начальных классов ненадлежащим образом исполняла обязанности педагогического работника по воспитанию пятерых учеников.
С целью поддержания дисциплины она систематически применяла формы воспитания, сопряжённые с применением психического и физического насилия. Обвиняемая заставляла стоять потерпевших у парты в течение продолжительного времени, забирая у детей стул, кричала на них, допускала унизительные замечания, вырывая листы из тетрадей учеников, запрещала выходить в туалет, наносила удары руками и линейкой по телу учеников.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 1 год 6 месяцев.
Приговор суда в законную силу не вступил.