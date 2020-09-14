В Котласском районе полиция предложила «стучать» на гастарбайторов

Такой призыв к гражданам размещен на официальном сайте ОМВД России «Котласский», сообщает издание «Трудовая Коряжма». Там же прилагаются телефонные номера, по которым бдительные соседи могут донести о трудовых иммигрантах, в праве которых на легальное проживание и труд они сомневаются.
Данное оперативно-профилактическое мероприятие именуется «Нелегальный мигрант».
Объясняется необходимость подобных действий пресечением каналов для нелегальной миграции, использования поддельных документов и усиления госконтроля над трудовыми ресурсами.
Напомним, в мартовском выпуске программы «Позиция» представительница регионального Роспотребнадзора тоже дала с экрана прямое указание гражданам следить за соседями и сообщать «куда следует» о фактах нарушения режима самоизоляции. Даже ведущего повело – «как в те самые времена?!».
Вот и наши наблюдатели в который раз вспоминают традиции Большого террора, увы, до сих живущие в нашем народе. Ведь одним доносом можно легко потрепать нервы, если не испортить жизнь неугодному соседу, сведя с ним старые счеты.