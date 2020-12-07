Аттракцион небывалой щедрости продемонстрировал новодвинский депутат

Поступок депутата-единоросса из горсовета Новодвинска широко освещался вчера местной городской телекомпанией.
Александр Чураков, который в общественной работе является председателем молодёжного совета АЦБК, лично раздал детям, посещающим Дом семье… по конфете марки «35». Что, наверное, должно было вызвать слезы умиления у телезрителей.
Говорят, там были и другие подарки, но камеры зафиксировали именно этот «акт милосердия».
Конфеты преподносились как новогодний подарок, сама же акция была приурочена к «Щедрому вторнику».
Наблюдатели теперь гадают – понимал ли Чураков, как его подставляет «Норд-ТВ»?
В свободной продаже килограмм конфет данного наименования стоит чуть больше 300 рублей…