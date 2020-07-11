Четверых архангельских адвокатов лишили практики на год

На еще одного Совет палаты собирает дополнительную объективку.
За какие грехи адвокат может лишиться профессионального статуса? «Адвокатская газета» приводит конкретные примеры:
Из решения Совета палаты по одному из дисциплинарных производств следует, что в протоколе о проверке показаний на месте имелись лишь подписи адвоката З. и подозреваемого П., но сам документ фактически не был заполнен, в нем отсутствовали показания подозреваемого, дата и время составления. Подписи этого же адвоката и подозреваемого (обвиняемого) имелись и в двух протоколах ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы, однако в них отсутствовали данные о том, какая экспертиза должна быть проведена. Кроме того, были найдены два незаполненных протокола об ознакомлении с заключениями эксперта – непонятно, с какой экспертизой и когда были ознакомлены подозреваемый и его защитник.
В материалах другого дисциплинарного производства зафиксировано наличие в двух постановлениях о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по ст. 28 УПК РФ подписей адвоката Н. и ее доверителей, но сами эти документы не были заполнены. Один из них содержал рукописный текст с подписью адвоката о том, что она поддерживает заявление своей подзащитной. Протоколы ознакомления подозреваемого У. и защитника о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта также содержали лишь подписи адвоката Н. и ее доверителя без заполнения иных реквизитов. Кроме того, было обнаружено не полностью заполненное заявление на выплату вознаграждения за участие в защите по назначению, подписанное вышеуказанным адвокатом.
Также было выявлено, что адвокат К. вместе со своим подзащитным С. поставили свои подписи в пустых протоколах о назначении судебной экспертизы и об ознакомлении подозреваемого и защитника с заключением эксперта. Их подписи также имелись на последних листах объявления обвинительного акта и обвинительного постановления в отсутствие иных необходимых реквизитов, равно как и в двух протоколах об ознакомлении обвиняемого и его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела. В протоколе уведомления об окончании следственных действий также значились лишь подписи адвоката и ее подзащитного.
В случае с адвокатом М. имелись подписанные им и его подзащитным четыре пустых протокола ознакомления подозреваемого и защитника о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта.