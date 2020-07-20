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Станулевич жжет: архангельские волосы как предмет военного шпионажа

В Архангельской области разворачивается очередной конспирологический скандал.

На днях на санкт-петербургской таможне был задержан гражданин Норвегии Томасен Юнгвар, в багаже которого были обнаружены бумажные конверты с прядями женских волос, среди которых, по показаниям самого «контрабандиста», содержались образцы, взятые и с архангельских голов.

По мнение таможенников, данный груз экономической ценности не имеет в виду своей незначительности, однако эта необычная коллекция не являлась предметом личного пользования, и поэтому иностранец обязан был её задекларировать. В итоге груз был конфискован.

Сам Юнгвар пояснил, что волосы вывозились исключительно в научных целях.

Сразу же в ряде СМИ появились предположения, что зловредные западники собирают ДНК славянских женщин для непонятных, но явно недружественных целей.

Однако неутомимый архангельский общественник и обличитель Владимир Станулевич пошел еще дальше. На своей авторской страничке в агентстве Regnum он разместил предположение, что по образцам волос жительниц столицы Поморья (установлено, что пробы брались у студенток САФУ без согласования с ректоратом) можно «сделать выводы по радиологии местности, связанной с испытаниями ракет с ядерными двигателями в северодвинской Неноксе». А это уже военный шпионаж в пользу НАТО.

Ученые пока затрудняются прокомментировать данное предположение. По словам медиков, волосы не самый лучший объект человеческого организма для исследований повышенного содержания йода.

В свою очередь, наблюдатели советуют уважаемому Владимиру принимать на ночь успокоительное...

30 август 09:08 | : Скандалы

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