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Александр Донской пропагандировал на Старом Арбате… волосатые подмышки

Бывший мэр Архангельска, болеющий по его же собственных словам биполярным расстройством, продолжает терроризировать центр Москвы своими идиотскими перфомансами.

Так, в четверг 20 августа он с группой нанятых за небольшие деньги девушек (по данным редакции он их нанимает из приезжих неудачниц творческих конкурсов в столичные театральные вузы) перекрыл Старый Арбат и демонстрировал прохожим небритые подмышки.

В руках эта экзотическая группа держала таблички «Я за натуральность».

На личный взгляд Донского, эта акция должна призвать общество к терпимости в оценке индивидуальных особенностей других людей.

Заодно бывший глава поморской столицы сообщил зевакам, что лично приглашен американским президентом Дональдом Трампом возглавить его предвыборный штаб. Заявление было встречено сдержанными аплодисментами.

Жители Архангельска продолжают краснеют от стыда и задаются вопросом – когда наконец соответствующие службы изолируют их бывшего градоначальника, съехавшего с катушек.

23 август 09:17 | : Скандалы

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