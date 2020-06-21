Рукожопые строители порвали электрокабель в Соломбале

Энергетики "Россети Северо-Запад" за полчаса восстановили электроснабжение в районе Соломбала г.Архангельска, нарушенное техникой сторонней организации при проведении несогласованных земляных работ.
18 августа в 13.59 в диспетчерскую Архангельского филиала компании поступил сигнал о нарушении нормальной работы кабельной линии 6 кВ, питающей часть микрорайонов Архангельска. На устранение технологического нарушения незамедлительно направилась оперативно-выездная бригада.
Повреждение кабельной линии обнаружено у дома по ул.Адмиралтейская, 3. На этом месте спецтехника сторонней строительной организации вела не согласованные с электросетевой организацией земляные работы по прокладке канализации, что и стало причиной повреждения кабеля. После оперативных переключений электроснабжение потребителей восстановлено в 14.30 в полном объеме.
Информация о нарушении правил проведения земляных работ в непосредственной близости от кабельной линии будет направлена в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.
Энергетики напоминают, что на проведение земляных работ в охранных зонах кабельных сетей, которые находятся на балансе электросетевой организации, необходимо соответствующее согласование. А также предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).